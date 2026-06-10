Milano 17:35
50.029 -0,46%
Nasdaq 19:35
28.622 -1,59%
Dow Jones 19:35
50.145 -1,43%
Londra 17:35
10.255 +0,27%
Francoforte 17:37
24.195 -0,97%

New York: si concentrano le vendite su Boeing

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti, Industria
New York: si concentrano le vendite su Boeing
Composto ribasso per il colosso dell'aereonautica, in flessione del 2,48% sui valori precedenti.
Condividi
```