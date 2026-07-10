PLATINUM del 9/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio
Effervescente il metallo bianco-argenteo, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,78%.
Le implicazioni tecniche attuali del platino mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 1.587,3. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 1.659,3. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 1.548,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)