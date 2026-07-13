Milano 12:39
52.733 +0,23%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
52.637 +0,29%
Londra 12:39
10.473 -0,23%
Francoforte 12:39
25.099 +0,13%

Oro: 4.059,87 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.059,87 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.059,87 dollari l'oncia (-1,25%) alle 08:30.
Condividi
```