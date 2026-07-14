Milano 12:16
52.566 -0,46%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:16
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Francoforte 12:17
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Cambi: euro a 0,926 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,926 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,926 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
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