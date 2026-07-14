New York: andamento negativo per Salesforce

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , con un ribasso del 3,31%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salesforce rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Salesforce sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 167,5 USD. Possibile una discesa fino al bottom 162,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 172,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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