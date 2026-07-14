Milano 12:27
52.541 -0,51%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:27
10.452 -0,44%
Francoforte 12:27
24.979 -0,54%

SILVER del 13/07/2026

Finanza
SILVER del 13/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

A picco il metallo prezioso, che chiude gli scambi con un pessimo -3,67%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 56,8. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 59,42. Il peggioramento dell'argento è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 55,92.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```