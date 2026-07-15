Milano 15:54
52.631 -0,44%
Nasdaq 15:54
29.587 0,00%
Dow Jones 15:54
52.669 +0,31%
Londra 15:54
10.529 -0,01%
Francoforte 15:54
24.985 -0,64%

Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 15/07/2026, ore 15:40

Finanza
Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 15/07/2026, ore 15:40
(Teleborsa) -

Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell'Euro contro la divisa nipponica.

Il cambio Euro/Dollaro USA, che ha iniziato le negoziazioni a quota 1,1422, con un movimento di soli 0,0005 euro / dollaro USA rispetto alla chiusura precedente, tratta ora a 1,1427, mentre l'Euro/Yen sta scambiando a 185,38, dopo aver aperto a 185,263.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```