Milano 15:56
52.660 -0,38%
Nasdaq 15:56
29.608 +0,07%
Dow Jones 15:56
52.704 +0,37%
Londra 15:56
10.537 +0,08%
Francoforte 15:55
24.998 -0,59%

Cambi: euro a 1,1429 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1429 dollari alle 15:41
Euro a 1,1429 sul dollaro alle 15:41.
Condividi
```