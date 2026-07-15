GOLD del 14/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Balza in avanti il metallo giallo, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,34%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'oro, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3.997,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4.117,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3.939,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)