New York: perdite consistenti per Western Digital
(Teleborsa) - Ribasso per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che tratta in perdita del 4,29% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Western Digital subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Si indebolisce il quadro tecnico del leader nel settore dei dischi rigidi, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 528,1 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 559,8. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 517.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```