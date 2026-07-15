New York: perdite consistenti per Western Digital

(Teleborsa) - Ribasso per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che tratta in perdita del 4,29% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Western Digital subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Si indebolisce il quadro tecnico del leader nel settore dei dischi rigidi , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 528,1 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 559,8. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 517.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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