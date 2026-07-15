Perde SanDisk sul mercato di New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società americana produttrice di hardware, che esibisce una perdita secca dell'11,90% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di SanDisk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico del colosso californiano produttore di memorie flash perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 1.457,4 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 1.684,6. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 1.366,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```