Milano 9:35
52.283 -0,24%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:35
10.464 -0,49%
24.905 -0,38%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 15/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 15/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Modesto guadagno per il cross Euro / Dollaro USA, che avanza di poco a +0,4%.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,1494, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,1413. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,1575.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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