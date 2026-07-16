Analisi Tecnica: EUR/USD del 15/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Modesto guadagno per il cross Euro / Dollaro USA, che avanza di poco a +0,4%.
Tecnicamente, l'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,1494, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,1413. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,1575.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)