Milano 9:36
52.267 -0,28%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:36
10.463 -0,50%
24.899 -0,40%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 15/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 15/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Debole la giornata per il FTSE Mid Cap, che porta a casa un calo dello 0,40%.

Lo scenario di medio periodo del FTSE Mid Cap ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 62.850. Supporto a 62.204. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 63.497.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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