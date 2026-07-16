Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 15/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Debole la giornata per il FTSE Mid Cap, che porta a casa un calo dello 0,40%.
Lo scenario di medio periodo del FTSE Mid Cap ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 62.850. Supporto a 62.204. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 63.497.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)