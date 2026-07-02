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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'1/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'1/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio

Nuovo spunto rialzista per il FTSE Mid Cap, che guadagna bene e porta a casa un +0,84%.

Lo status tecnico del FTSE Mid Cap è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 63.294, mentre il primo supporto è stimato a 62.034. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 64.554.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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