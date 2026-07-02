Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'1/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio
Nuovo spunto rialzista per il FTSE Mid Cap, che guadagna bene e porta a casa un +0,84%.
Lo status tecnico del FTSE Mid Cap è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 63.294, mentre il primo supporto è stimato a 62.034. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 64.554.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)