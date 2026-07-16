New York: movimento negativo per Caterpillar

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gigante delle macchine movimento terra , che presenta una flessione del 2,50% sui valori precedenti.



L'andamento di Caterpillar nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Caterpillar , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 883,7 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 900,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 876.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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