New York: prevalgono le vendite su Western Digital

(Teleborsa) - Retrocede molto la società che si occupa di archiviazione dei dati , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,93%.



Lo scenario su base settimanale di Western Digital rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico del leader nel settore dei dischi rigidi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 467,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 493,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 456,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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