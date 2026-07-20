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Western Digital, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Western Digital, prevale lo scenario rialzista a New York
Grande giornata per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,50%.
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