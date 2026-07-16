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New York: rally per Erie Indemnity

Migliori e peggiori, In breve
New York: rally per Erie Indemnity
Effervescente la società attiva nell'emissione e rinnovo di polizze per conto dei sottoscrittori della Borsa assicurativa Erie, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,88%.
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