New York: accelera Erie Indemnity

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società attiva nell'emissione e rinnovo di polizze per conto dei sottoscrittori della Borsa assicurativa Erie , che mostra una salita bruciante dell'8,88% sui valori precedenti.



L'andamento di Erie Indemnity nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Erie Indemnity segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 218,8 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 234,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 208,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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