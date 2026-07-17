Milano 15:33
51.632 -1,42%
Nasdaq 15:33
28.424 -2,07%
Dow Jones 15:33
52.085 -0,89%
Londra 15:33
10.539 -0,32%
Francoforte 15:33
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Cambi: euro a 0,8504 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8504 sterline alle 15:41
Euro a 0,8504 sulla sterlina inglese alle 15:41.
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