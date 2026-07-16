Cambi: euro a 0,8484 sterline alle 11:30

Milano 12:03
52.205 -0,39%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 12:03
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Francoforte 12:03
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In breve, Finanza
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