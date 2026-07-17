Milano 12:52
51.992 -0,73%
Nasdaq 16-lug
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Dow Jones 16-lug
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Londra 12:52
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Francoforte 12:52
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Cambi: euro a 1,1442 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1442 dollari alle 11:30
Euro a 1,1442 sul dollaro alle 11:30.
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