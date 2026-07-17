New York: andamento sostenuto per Cisco Systems

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Cisco , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%.



L'andamento dell' azienda produttrice di apparati di networking nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Cisco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 109,6 USD con tetto rappresentato dall'area 113,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 107,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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