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New York: si concentrano le vendite su Cisco Systems

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Cisco Systems
Ribasso composto e controllato per Cisco, che presenta una flessione del 3,64% sui valori precedenti.
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