New York: positiva la giornata per AIG
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso assicurativo statunitense, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,45%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che AIG mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,04%, rispetto a -0,64% dell'indice del basket statunitense).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della compagnia assicurativa americana, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 81,64 USD. Primo supporto visto a 79,09. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 77,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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