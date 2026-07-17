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New York: risultato positivo per AIG

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per AIG
Avanza il colosso assicurativo statunitense, che guadagna bene, con una variazione del 3,45%.
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