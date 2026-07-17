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SILVER del 16/07/2026

Finanza
SILVER del 16/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Ribasso per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,07% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 54,08. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 58,42. Il peggioramento dell'argento è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 52,64.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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