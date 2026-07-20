PLATINUM del 17/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio
Ribasso scomposto per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,36% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico del platino mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.582,8 con area di resistenza individuata a quota 1.622,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.569,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)