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PLATINUM del 17/07/2026

Finanza
PLATINUM del 17/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Ribasso scomposto per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,36% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico del platino mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.582,8 con area di resistenza individuata a quota 1.622,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.569,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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