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Borsa: Rally per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,94% alle 19:30

Il Nasdaq-100 continua gli scambi a 29.158,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,94% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA lievita in modo prepotente dell'1,94% alle 19:30 e passa di mano a 29.158,36 punti.
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