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Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso dell'1,62%
Il Nasdaq-100 chiude a 29.727,1 punti
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09 luglio 2026 - 22.03
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