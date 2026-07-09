Milano 9-lug
52.382 +1,09%
Nasdaq 9-lug
29.727 +1,62%
Dow Jones 9-lug
52.487 +0,27%
Londra 9-lug
10.472 -0,16%
Francoforte 9-lug
25.118 +0,89%

Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso dell'1,62%

Il Nasdaq-100 chiude a 29.727,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso dell'1,62%
Ottima performance per l'indice tecnologico di Wall Street (+1,62%), che archivia la giornata a 29.727,1 punti.
Condividi
```