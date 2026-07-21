Milano 17:35
52.285 +0,81%
Nasdaq 19:19
29.169 +1,98%
Dow Jones 19:19
52.289 +0,87%
Londra 17:35
10.586 +0,58%
Francoforte 17:35
25.011 +0,66%

Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 3,05% alle 08:20

In breve, Finanza
Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 3,05% alle 08:20
Tokyo mostra una performance del 3,05% alle 08:20 e tratta a 66.100,3 punti.
Condividi
```