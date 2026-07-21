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Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 3,05% alle 08:20
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21 luglio 2026 - 08.20
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Tokyo mostra una performance del 3,05% alle 08:20 e tratta a 66.100,3 punti.
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