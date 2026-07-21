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Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo dell'1,74% alle 04:50

In breve, Finanza
Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo dell'1,74% alle 04:50
Tokyo mostra una performance dell'1,74% alle 04:50 e tratta a 65.255,68 punti.
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