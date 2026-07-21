Milano 17:35
52.285 +0,81%
Nasdaq 19:31
29.171 +1,98%
Dow Jones 19:31
52.266 +0,82%
Londra 17:35
10.586 +0,58%
Francoforte 17:35
25.011 +0,66%

New York: acquisti a mani basse su Hasbro

Migliori e peggiori, In breve
New York: acquisti a mani basse su Hasbro
Brillante rialzo per ilfabbricante di giocattoli statunitense, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 13,63%.
Condividi
```