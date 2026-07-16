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New York: acquisti a mani basse su United Health

Migliori e peggiori, In breve
New York: acquisti a mani basse su United Health
Ottima performance per la big delle assicurazioni sanitarie, che scambia in rialzo dell'8,20%.
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