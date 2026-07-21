New York: giornata depressa per Salesforce

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , in flessione del 2,08% sui valori precedenti.



Il trend di Salesforce mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Salesforce mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 172,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 167,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 178,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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