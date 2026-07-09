New York: giornata depressa per Salesforce

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che presenta una flessione del 2,49%.



Lo scenario su base settimanale di Salesforce rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni tecniche complessive di Salesforce evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 158,3 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 164,7. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 154,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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