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New York: scambi in positivo per Caterpillar

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in positivo per Caterpillar
Seduta vivace oggi per il gigante delle macchine movimento terra, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,59%.
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