New York: scatto rialzista per SanDisk

(Teleborsa) - Ottima performance per la società americana produttrice di hardware , che scambia in rialzo del 10,54%.



Lo scenario su base settimanale di SanDisk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico del colosso californiano produttore di memorie flash mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.502,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.559,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.467,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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