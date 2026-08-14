Investire in auto d’epoca: come funziona, quali modelli guardare e quali rischi valutare

Investire in auto d’epoca significa comprare un bene da collezione con l’idea che possa conservare o aumentare valore nel tempo. È un investimento alternativo, perché il capitale viene legato a un oggetto fisico, in questo caso un’auto con una storia, uno stato di conservazione, una rarità e una domanda da parte dei collezionisti.

Il termine “auto d’epoca” viene spesso usato in modo generico. In Italia, dal punto di vista normativo, va distinto dai veicoli di interesse storico e collezionistico, che possono circolare se rispettano i requisiti previsti. Nel linguaggio comune, però, quando si parla di investimento in auto d’epoca ci si riferisce di solito a vetture storiche, youngtimer, modern classic, supercar analogiche o modelli rari cercati dai collezionisti.

Auto d’epoca, youngtimer e modern classic: differenze e caratteristiche

CATEGORIA COSA INDICA PERCHÉ HA INTERESSE PER I COLLEZIONISTI Auto d’epoca Vetture molto anziane, spesso legate a una fase storica precisa dell’automobile. Nel linguaggio comune il termine viene usato in modo ampio, anche se la normativa distingue tra veicoli d’epoca e veicoli di interesse storico Possono avere valore per rarità, storia, originalità e importanza del modello. Richiedono però competenza, manutenzione specializzata e attenzione alla circolazione Auto storiche Vetture con più anni alle spalle e un interesse riconosciuto da appassionati, registri o club. Possono essere modelli popolari, sportivi, di lusso o da competizione Il valore dipende molto da conservazione, documenti, originalità e domanda del mercato. Un’auto può valere di più se conserva caratteristiche vicine a quelle originali, anche con qualche segno del tempo, rispetto a un esemplare rifatto in modo superficiale Youngtimer Auto relativamente recenti, spesso dagli anni Ottanta, Novanta o primi Duemila, che iniziano a essere cercate dai collezionisti Piacciono perché sono ancora utilizzabili, ricordano un’epoca vicina e hanno costi spesso inferiori alle auto storiche più affermate Modern classic Modelli recenti già considerati potenziali classici, spesso per design, motore, tiratura limitata o ruolo nella storia del marchio Possono attirare chi cerca auto più moderne, ma con caratteristiche destinate a diventare rare, come cambi manuali, motori aspirati o versioni speciali Supercar analogiche Sportive ad alte prestazioni con poca elettronica rispetto alle supercar attuali. Spesso hanno motori aspirati, cambio manuale o una guida più meccanica Sono ricercate perché rappresentano una fase dell’auto sportiva sempre meno comune. Il mercato premia soprattutto esemplari originali, poco sfruttati e ben documentati Edizioni limitate Versioni prodotte in pochi esemplari, create per celebrare un anniversario, una vittoria sportiva o una serie speciale La scarsità può sostenere il valore, ma conta anche il reale interesse del mercato. Una serie limitata senza domanda può restare difficile da rivendere Modelli da competizione Auto nate per le corse o versioni stradali legate al motorsport Hanno spesso un forte valore storico, soprattutto se hanno partecipato a gare importanti o se conservano documenti e componenti originali Instant Classic Auto recenti considerate da subito collezionabili per marchio, rarità, prestazioni o configurazione Possono generare molto interesse già al lancio, ma il rischio è pagare un sovrapprezzo legato alla moda del momento

Cosa rende un’auto interessante per il mercato

Il valore di un’auto da collezione dipende prima di tutto da quanto è difficile trovarne una simile. Una versione prodotta in pochi esemplari, un allestimento raro o una configurazione molto richiesta possono cambiare il prezzo in modo significativo. Anche la storia del modello ha il suo peso rilevante: pensiamo a un’auto legata alle corse, oppure a un veicolo uscito in un periodo importante del marchio o, ancora, a un forte immaginario collettivo, sono tutti elementi che tendono ad attirare più attenzione.

Il nome del modello, però, da solo non basta. Possono esserci due auto che risultano identiche sulla carta, ma allo stesso tempo avere valori molto diversi. Bisogna guardare il chilometraggio, l’originalità degli elementi, la qualità della manutenzione e la presenza di interventi documentati. Nella valutazione finale, hanno il loro peso anche il colore di fabbrica, un’ottima conservazione degli interni e uno storico di lavori eseguiti da specialisti. Proprio per questa ragione, nel mercato di fascia alta, sono proprio i documenti e le certificazioni gli elementi più rilevanti, perché servono a dimostrare la storia dell’auto, riducendo i dubbi di chi intende acquistare.

Poi c’è un aspetto più pratico: quanto è facile mantenere viva quella vettura. Un modello seguito da club, officine specializzate e ricambisti ha maggiori possibilità di restare interessante nel tempo, perché chi lo acquista sa di poterlo usare e curare con meno difficoltà. Una vettura rarissima, ma con ricambi quasi introvabili o pochi tecnici in grado di intervenire, può diventare più impegnativa da gestire e anche più difficile da rivendere.

Come si investe in auto d’epoca

Il modo più diretto per investire in auto d’epoca è acquistare la vettura, tuttavia il canale scelto cambia molto il tipo di controllo da fare.

Con un privato, ad esempio, può esserci più spazio per trattare sul prezzo, mentre da un venditore specializzato nelle voci di spesa bisogna anche contare spesso l’assistenza nella verifica dell’auto e dei documenti.

Le aste possono risultare interessanti quando si cercano esemplari particolari, ma il prezzo di aggiudicazione non coincide sempre con il costo finale, perché bisogna considerare anche altre voci, come commissioni, trasporto e tempi di pagamento.

Inoltre, prima di comprare, la verifica tecnica resta il passaggio più importante. Le foto possono rendere un’auto molto convincente, ma il collezionista che investe deve capire se la meccanica è in ordine, se la carrozzeria nasconde ruggine, oppure se negli anni sono stati fatti interventi poco accurati. Su alcuni modelli, una modifica non dichiarata o un restauro mal eseguito possono cambiare il valore in modo significativo.

Pensiamo a due Lancia Delta Integrale dello stesso anno. Anche se a prima vista possono sembrare simili, un esemplare originale, che abbia la manutenzione tracciata e la documentazione completa, avrà un interesse diverso rispetto a un’auto riverniciata da poco, ma con una storia che risulta poco chiara.

Infine, l’acquisto va anche valutato in base alla futura rivendita. Un’auto da collezione può richiedere mesi per trovare l’acquirente giusto, soprattutto se il prezzo è alto, o se il modello interessa una nicchia precisa. Oltre a pensare a quanto l’auto possa rivalutarsi, quindi, bisognerebbe anche pensare a quanto sarebbe semplice venderla senza dover accettare sconti importanti.

Dove comprare auto d’epoca: i principali canali da conoscere

CANALE COME FUNZIONA COME ENTRARCI IN MODO PRATICO Privati È il canale più diretto: l’auto viene venduta dal proprietario, spesso tramite annunci online, passaparola o gruppi di appassionati. Il prezzo può essere più trattabile, ma le garanzie sono limitate e la verifica deve essere più attenta Si parte da portali di annunci, club di marca, gruppi specializzati e contatti locali. Prima di vedere l’auto conviene chiedere foto dettagliate, numero di telaio, storico dei lavori, documenti disponibili e motivo della vendita. La visita dovrebbe avvenire con un meccanico o un perito esperto del modello Commercianti specializzati Sono rivenditori che trattano auto storiche, youngtimer o modelli da collezione. Di solito selezionano le vetture, curano la parte documentale e possono offrire più assistenza rispetto a un privato. Il prezzo tende però a includere questo servizio Si cercano tramite showroom specializzati, fiere di settore e siti dedicati. Prima di acquistare bisogna capire se il venditore possiede davvero competenza su quel marchio o se opera in modo generalista. È utile chiedere quali controlli sono stati fatti e se l’auto viene consegnata con documentazione completa Aste fisiche Case d’asta nazionali o internazionali propongono auto selezionate, spesso con cataloghi dettagliati. Possono comparire esemplari rari o con storia importante, ma l’acquisto richiede decisioni rapide e conoscenza delle commissioni Si entra registrandosi alla casa d’asta, leggendo il catalogo e richiedendo il condition report dell’auto. Prima dell’offerta conviene fissare un budget massimo comprensivo di commissioni, trasporto, eventuale importazione e lavori successivi. Quando possibile, l’auto va vista dal vivo durante l’esposizione pre-asta Aste online Funzionano come aste digitali con foto, descrizioni, offerte progressive e scadenza temporale. Sono più accessibili delle aste tradizionali, ma richiedono prudenza perché la valutazione avviene spesso a distanza Si usano piattaforme specializzate in auto da collezione. Prima di fare un’offerta bisogna leggere commenti, documenti caricati, report tecnici e condizioni di vendita. È utile contattare il venditore, chiedere video a freddo dell’avviamento e verificare se è possibile incaricare un ispettore locale Broker e consulenti specializzati Il broker cerca l’auto per conto del cliente, valuta gli esemplari disponibili e segue la trattativa, così come i controlli e i documenti. È un canale utile per modelli costosi, rari o difficili da trovare, ma ha un costo dedicato Bisogna rivolgersi a professionisti con esperienza documentata sul marchio o sul segmento cercato. Prima dell’incarico bisogna chiarire il compenso, il mandato, i criteri di ricerca e l’indipendenza del broker. È importante capire se viene pagato solo dall’acquirente o anche dal venditore Club di marca e registri storici I club raccolgono proprietari e appassionati di uno specifico marchio o modello. Spesso sono una fonte preziosa per conoscere difetti ricorrenti, valore reale e auto in vendita prima che arrivino sui portali pubblici Si può entrare iscrivendosi al club, partecipando a raduni o contattando i referenti tecnici. È un canale meno immediato, ma molto utile per acquisire competenza prima dell’acquisto. Permette anche di capire quali versioni sono più corrette e quali modifiche penalizzano il valore Fiere e saloni specializzati Eventi dedicati alle auto storiche permettono di vedere molti esemplari, confrontare prezzi e parlare con venditori, restauratori, ricambisti e club. Sono utili anche per capire il clima del mercato Si visitano con un modello già in mente, evitando acquisti impulsivi. Conviene prendere contatti, fotografare dettagli, confrontare più auto simili e chiedere preventivi per eventuali lavori. La fiera è ottima per raccogliere informazioni, ma l’acquisto va comunque subordinato a controlli tecnici e documentali Officine e restauratori specializzati Alcune auto passano attraverso officine note nel settore, che conoscono proprietari intenzionati a vendere o esemplari in fase di restauro. Può essere un canale interessante per vetture con lavori già tracciati Si entra costruendo rapporti con officine riconosciute per quel marchio. È utile chiedere quali auto seguono, quali lavori sono stati eseguiti e se conoscono esemplari in vendita. Il vantaggio è la conoscenza tecnica, mentre il limite è che il prezzo può riflettere lavori già fatti o da completare Importazione dall’estero Alcuni modelli sono più facili da trovare fuori dall’Italia, soprattutto in Germania, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti o Giappone. Può ampliare molto la scelta, ma introduce costi e pratiche aggiuntive Si parte da portali esteri, dealer specializzati o broker locali. Prima di comprare bisogna verificare i documenti, la conformità, l’IVA o i dazi, le spese di trasporto, l’immatricolazione e le possibili differenze di specifica. Per le auto costose è più cautelativo incaricare un ispettore indipendente nel Paese in cui si trova il veicolo Vendite private tramite network Alcune auto importanti non arrivano mai agli annunci pubblici. Passano tra collezionisti, dealer, broker e conoscenze dirette. Questo canale riguarda soprattutto esemplari rari o molto ben conservati Si costruisce nel tempo frequentando club, aste, eventi e specialisti. Serve credibilità come acquirente e capacità di muoversi rapidamente quando emerge un esemplare interessante. Anche in questi casi, però, la relazione non sostituisce la verifica tecnica e documentale

Quanto costa davvero tenere un’auto da collezione

Il prezzo pagato al momento dell’acquisto non è certo il solo da considerare. Un’auto da collezione va custodita, mantenuta e controllata nel tempo. Se resta in un box umido, se viene usata raramente o se passa anni senza che si eseguano interventi di manutenzione, può perdere valore anche senza percorrere molti chilometri.

Il ricovero è una delle prime voci da considerare. Un garage asciutto e sicuro protegge carrozzeria, interni e parti meccaniche. Può sembrare un dettaglio secondario, ma su un’auto storica l’umidità può diventare un costo futuro: pensiamo alla ruggine, alle guarnizioni rovinate e ai problemi elettrici che possono richiedere interventi costosi.

Anche la manutenzione va programmata. Un’auto ferma non resta automaticamente in buone condizioni: freni, gomme, batteria, impianto carburante e componenti in gomma possono deteriorarsi con il tempo. Lo stesso avverrebbe per un’auto normale, figuriamoci per una storica o d’interesse collezionistico. Per questa ragione, molti proprietari preferiscono far girare periodicamente il motore, usare l’auto con attenzione e affidarla a officine che conoscano quel modello.

C’è poi il costo legato alla compravendita. Se l’auto viene acquistata all’asta, al prezzo di aggiudicazione si aggiungono le commissioni. Se arriva dall’estero, vanno calcolate le spese di trasporto, i costi delle pratiche e quelli di un’eventuale immatricolazione. Anche al momento della rivendita possono esserci delle spese, soprattutto se si passa da un intermediario o da una casa d’asta.

Facciamo l’esempio di un’auto che è stata comprata a 40.000 euro e rivenduta a 48.000: può sembrare un buon affare. Se però nel frattempo sono stati spesi 3.000 euro per il ricovero, 4.000 per la manutenzione e dei lavori imprevisti, più altre commissioni in fase di vendita, il guadagno reale si riduce di molto. Ecco perché, prima di comprare, è molto importante stimare il costo annuo di gestione, per avere un quadro più chiaro e completo delle uscite.

Le auto da collezione da record: quali modelli hanno fatto più clamore

Le vendite più alte riguardano un mercato lontano dalla maggior parte degli investitori, ma aiutano a capire quali elementi fanno salire davvero il valore di un’auto da collezione. Il caso più noto resta la Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé, venduta nel 2022 per 135 milioni di euro.

Il perché di questa cifra monstre è presto detto: si tratta di un’auto che riuniva condizioni quasi irripetibili. Solo due esemplari costruiti, proprietà diretta Mercedes-Benz fino alla vendita, legame con il reparto corse degli anni Cinquanta e una forte importanza tecnica. Era una versione coupé derivata dalla 300 SLR da competizione e prende il nome da Rudolf Uhlenhaut, un ingegnere Mercedes. Proprio perché uno dei due esemplari era sempre rimasto nel patrimonio della Casa, il mercato non si aspettava che potesse finire all’asta. Mercedes-Benz l’ha definita uno degli esempi più importanti della propria storia ingegneristica e stilistica.

La vendita è avvenuta il 5 maggio 2022 al Mercedes-Benz Museum di Stoccarda, in un’asta riservata organizzata da RM Sotheby’s in collaborazione con Mercedes-Benz. Il ricavato è stato destinato al Mercedes-Benz Fund, un programma internazionale di borse di studio. Il compratore ufficialmente indicato è un collezionista privato, rimasto anonimo.

Un altro caso Mercedes è la W196 R Stromlinienwagen, passata di mano nel 2025 per oltre 51 milioni di euro. Quest’auto è stata venduta il 1° febbraio 2025 in un’asta organizzata da RM Sotheby’s al Mercedes-Benz Museum di Stoccarda. Il prezzo finale esatto è stato di 51,155 milioni di euro, cifra che l’ha resa la Grand Prix car più costosa mai venduta all’asta e la seconda auto più cara mai battuta pubblicamente, dietro alla 300 SLR Uhlenhaut Coupé.

Si trattava del primo esemplare con carrozzeria Streamliner W 196 R offerto a un privato, uno dei quattro esemplari completi conosciuti con quella carrozzeria e con una storia sportiva di altissimo livello: Juan Manuel Fangio, infatti, la guidò alla vittoria nel Gran Premio di Buenos Aires del 1955, mentre Stirling Moss la usò a Monza nello stesso anno, ottenendo il giro più veloce.

L’auto proveniva dalla collezione dell’Indianapolis Motor Speedway Museum, a cui Mercedes-Benz l’aveva donata nel 1965. La vendita è stata fatta per finanziare le attività di conservazione e restauro del museo. L’acquirente non è stato reso pubblico.

Ferrari resta il riferimento più forte nel collezionismo sportivo. La Ferrari 330 LM / 250 GTO è stata venduta da RM Sotheby’s nel 2023 per oltre 51,7 milioni di dollari (Il prezzo martello fu di 47 milioni di dollari, ma con le commissioni, il totale arrivò a 51,705 milioni di dollari). Si tratta del telaio 3765, una Ferrari del 1962 carrozzata da Scaglietti.

RM Sotheby’s la presentava come l’unica GTO Tipo 1962 ad aver corso ufficialmente con la Scuderia Ferrari. Aveva ottenuto una vittoria di classe e il secondo posto assoluto alla 1000 km del Nürburgring del 1962, poi aveva corso alla 24 Ore di Le Mans dello stesso anno con Mike Parkes e Lorenzo Bandini. Era inoltre offerta pubblicamente per la prima volta dopo 38 anni di proprietà privata, altro elemento che ha aumentato l’interesse dei collezionisti. L’acquirente non è stato reso pubblico.

Al di là delle aste, per quanto riguarda le auto da collezione vendute privatamente, il caso più eclatante è quello della Ferrari 250 GTO del 1963, telaio 4153 GT, venduta nel 2018 per una cifra riportata intorno ai 70 milioni di dollari.

La vendita viene attribuita al collezionista americano David MacNeil, fondatore di WeatherTech. Il venditore sarebbe stato un collezionista tedesco e l’operazione non avvenne in asta pubblica, quindi i dettagli sono meno trasparenti rispetto ai casi RM Sotheby’s. La cifra è stata però riportata da diverse fonti specializzate e confermata, secondo le ricostruzioni, dall’esperto Ferrari Marcel Massini.

Quali sono le auto oggi più osservate

Nel 2026 il mercato delle auto da collezione appare meno euforico rispetto agli anni immediatamente successivi alla pandemia.

Una parte dell’interesse si è spostata sulle modern classic, cioè sulle auto degli anni Ottanta, Novanta e Duemila che iniziano a entrare nel collezionismo maturo. Piacciono perché sono ancora utilizzabili, hanno un legame forte con la memoria di chi oggi ha capacità di spesa e spesso conservano caratteristiche sempre meno comuni sulle auto nuove. Un cambio manuale, un motore aspirato o una guida più meccanica possono diventare elementi importanti nella valutazione, soprattutto in ottica futura.

In questa area rientrano modelli molto diversi tra loro. Possiamo citare alcune Ferrari degli anni Duemila, come la F430, che attirano chi cerca una sportiva moderna, ma ancora legata a un’esperienza di guida più analogica.

La Porsche Carrera GT si muove in una fascia molto più alta perché rappresenta una fase precisa delle supercar: quella precedente al dominio dell’elettronica di gestione, dei motori turbo e dei cambi automatici. Il suo interesse nasce soprattutto dal V10 aspirato di impostazione racing e dal cambio manuale, due caratteristiche che oggi rendono l’esperienza di guida molto diversa rispetto alle sportive più recenti. Per questo viene seguita da collezionisti che cercano auto moderne, ma ancora legate a una guida fisica e meccanica.

Nel mondo giapponese, le Nissan Skyline GT-R continuano a essere seguite perché hanno costruito una reputazione molto forte fuori dal solo mercato locale. La R32 è diventata famosa per il dominio nelle competizioni turismo, mentre R33 e R34 hanno consolidato il mito anche grazie alla cultura tuning e alla visibilità nei videogiochi e nel cinema. Oggi interessano perché uniscono prestazioni, storia pop e disponibilità limitata, soprattutto quando l’auto è rimasta vicina alla configurazione originale.

Su fasce di prezzo più accessibili entrano in gioco modelli spesso comprati anche per essere usati e non solo conservati. Una Volkswagen Golf GTI, ad esempio, può interessare perché ha una comunità ampia e ricambi più facili da reperire rispetto ad auto molto più rare. Una Mazda MX-5 attira perché permette di entrare nel mondo delle spider a trazione posteriore senza dover affrontare i costi di una sportiva rara o molto potente. Il suo interesse nasce dalla guida leggera, dal peso contenuto e da una meccanica relativamente semplice da mantenere.

Anche il mercato italiano mantiene riferimenti forti, soprattutto quando il modello ha una comunità attiva di appassionati e un ruolo riconoscibile nella storia del marchio. La Lancia Delta Integrale resta uno dei nomi più cercati, ma il prezzo cambia molto in base alla qualità dell’auto. Su questo modello sono molto importanti la correttezza della configurazione, lo stato della scocca e la cura della meccanica, perché molti esemplari hanno avuto una vita intensa o interventi non sempre all’altezza.

Tra le coupé più accessibili, l’Alfa Romeo GTV è d’interesse per chi cerca una sportiva italiana ancora personale, lontana dalle linee più anonime di molte auto moderne. Il prezzo d’ingresso può sembrare invitante, ma una manutenzione rimandata a lungo rischia di pesare subito dopo l’acquisto. Interni molto usurati, un impianto elettrico da rivedere o lavori meccanici lasciati in sospeso possono assorbire rapidamente il vantaggio iniziale.

Il richiamo del marchio conta anche per alcune Fiat sportive, per le Alfa Romeo storiche e per le Maserati di epoche diverse. Nel 2026, però, il mercato appare meno disposto a pagare solo la nostalgia e chi compra guarda con più attenzione alla qualità reale dell’auto e alla sua corretta conservazione.

Come valutare un acquisto

Prima di comprare un’auto da collezione bisogna avere ben chiaro il motivo dell’operazione. Chi compra per passione può accettare costi e tempi più lunghi, perché il piacere d’uso pesa quanto il possibile guadagno. Chi compra con un obiettivo di investimento, invece, deve ragionare in modo più freddo, perché l’auto dovrà essere rivendibile, riconoscibile dal mercato e abbastanza solida da non assorbire troppo denaro in lavori successivi.

A tal proposito, bisogna considerare anche l’orizzonte temporale. Un’auto storica non si vende con la stessa rapidità di un titolo finanziario: per trovare l’acquirente giusto possono servire mesi, soprattutto se il modello è costoso o molto particolare. È un acquisto più logico quando il capitale può restare fermo a lungo e non c’è il bisogno di recuperarlo in fretta.

Tuttavia, come abbiamo già spiegato all’interno di questa guida, l’aspetto più importante resta la gestione del bene fisico. L’auto richiede un box adatto, un’officina specializzata e i ricambi devono essere facili da trovare. Altrimenti tutto costerà di più. Un bilancio preventivo delle spese di manutenzione e gestione annuale può essere utile per sapere se il prezzo d’acquisto è un’occasione o se alla fine si andrà a spendere molto di più di quanto si pensava.

Il confronto tra più esemplari dello stesso modello aiuta a evitare errori: guardare una sola auto può far sembrare normale un prezzo alto o nascondere difetti ricorrenti, ma confrontando gli annunci, i risultati d’asta recenti e le valutazioni degli specialisti, si può capire meglio quale sia il valore realistico. Prima di versare una caparra importante, una perizia indipendente può evitare acquisti sbagliati.

Concludiamo affermando che le auto d’epoca possono avere spazio in una strategia patrimoniale solo come componente alternativa, con una quota limitata e dopo aver costruito basi finanziarie più liquide. Sono beni che richiedono passione, competenza, pazienza e disponibilità a gestire gli imprevisti.

La migliore soluzione, forse, è comprare un’auto che abbia valore anche per chi la possiede e non solo per il possibile prezzo futuro. Se il mercato sale, l’investimento può dare soddisfazione economica, mentre se resta fermo, una vettura scelta bene continua ad avere ancora un valore d’uso, storico ed emotivo.