New York: brillante l'andamento di Nvidia

(Teleborsa) - Avanza il chipmaker , che guadagna bene, con una variazione del 2,28%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones , ad evidenza del fatto che il movimento di Nvidia subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





L'analisi di breve periodo della società di chip mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 215,4 USD e supporto a 206,8. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 224.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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