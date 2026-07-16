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New York: scambi negativi per Nvidia

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Nvidia
Seduta in ribasso per il chipmaker, che mostra un decremento del 2,37%.
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