UE approva acquisto di Warner da parte di Paramount con condizioni

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la proposta di acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance , subordinandola al pieno rispetto degli impegni assunti da Paramount.



La Commissione ha constatato che, a livello di produzione cinematografica, nello Spazio economico europeo (SEE) rimangono sufficienti studi cinematografici in grado di competere. Tra questi figurano altri importanti studi statunitensi come Disney , NBC Universal e Sony , insieme a studi statunitensi più piccoli come Amazon MGM, A24 e Lionsgate, nonché studi europei.



Tuttavia, a livello di distribuzione cinematografica, la Commissione ha rilevato che, a seguito dell'operazione, si verificherà un'elevata concentrazione e una maggiore trasparenza nei paesi del SEE in cui Paramount ha una partnership strutturale con Universal, a causa dell'aggiunta del catalogo cinematografico di Warner. La partnership si concentra sulla distribuzione dei film di Paramount e Universal agli esercenti cinematografici attraverso la loro joint venture, United International Pictures (UIP). L'operazione avrebbe comportato che anche i film di Warner fossero distribuiti tramite UIP e, in assenza di tali impegni, avrebbe portato a condizioni di noleggio e distribuzione peggiori per gli esercenti cinematografici, svantaggiando in ultima analisi i consumatori.



Per quanto riguarda la catena del valore audiovisivo, l'indagine della Commissione ha dimostrato che rimangono sufficienti concorrenti alternativi in ??grado di esercitare una pressione competitiva adeguata sull'entità risultante dalla fusione nello Spazio economico europeo. In particolare, per quanto riguarda la sovrapposizione dei canali televisivi a pagamento per bambini, la Commissione ha rilevato che le piattaforme di streaming che offrono contenuti per bambini continueranno a rappresentare un vincolo competitivo per i canali televisivi dell'entità risultante dalla fusione.



Per affrontare le preoccupazioni preliminari della Commissione in materia di concorrenza a livello di distribuzione cinematografica, Paramount ha proposto le seguenti soluzioni: cessazione della partecipazione di Paramount in UIP nello Spazio economico europeo (SEE) entro 13 mesi dalla chiusura dell'operazione; per un periodo di dieci anni, Paramount si impegna a non stipulare, direttamente o indirettamente: alcun accordo o intesa con Universal per la codistribuzione congiunta di film nello Spazio economico europeo (SEE); trasferire la distribuzione dei film Warner dal distributore attuale di Warner al distributore cinematografico utilizzato da Paramount, qualora tale distributore distribuisca anche i film di Universal o Disney in tutti i paesi UIP dello SEE (ovvero Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia); e nei paesi UIP dello Spazio economico europeo (SEE) in cui Paramount e Universal non condividono lo stesso distributore, trasferire la distribuzione dei film di Paramount dal distributore attuale di Paramount al distributore cinematografico utilizzato da Warner, laddove tale distributore distribuisca anche i film di Universal o Disney. La Commissione ha concluso che l'operazione, come modificata dagli impegni, non solleverebbe più preoccupazioni in materia di concorrenza.



Negli scorsi giorni un giudice federale statunitense ha stabilito che Paramount Skydance dovrà sospendere l'acquisizione di Warner Bros. Discovery, del valore di 110 miliardi di dollari, fino al 3 agosto, dopo che una coalizione di stati guidata dalla California aveva sostenuto che la fusione avrebbe danneggiato irreparabilmente la concorrenza.



(Foto: Christian Joudrey su Unsplash)

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