New York: scambi negativi per Warner Bros Discovery
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda globale di media e intrattenimento, che sta segnando un calo del 2,47%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Warner Bros Discovery evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Warner Bros Discovery rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Warner Bros Discovery, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 26,67 USD. Primo supporto visto a 25,95. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 25,69.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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