Milano 12:23
51.747 -1,98%
Nasdaq 22-lug
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Dow Jones 22-lug
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Londra 12:23
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Francoforte 12:23
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Analisi Tecnica: EUR/USD del 22/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 22/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Seduta trascurata per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un timido +0,04%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1395 con area di resistenza individuata a quota 1,143. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1381.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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