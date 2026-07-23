Analisi Tecnica: EUR/USD del 22/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Seduta trascurata per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un timido +0,04%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1395 con area di resistenza individuata a quota 1,143. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1381.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)