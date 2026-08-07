AI al posto del consulente finanziario: cosa può fare, quali rischi ci sono e quando serve

Usare l’intelligenza artificiale al posto del consulente finanziario significa affidare a un software una parte del processo che porta a scegliere, confrontare o gestire investimenti. Può voler dire chiedere a un chatbot di spiegare un ETF, usare una piattaforma che costruisce un portafoglio automatico, ricevere un profilo di rischio digitale tramite questionario o seguire indicazioni generate da algoritmi.

Il tema è diventato più rilevante con la diffusione dei chatbot di AI generativa e con l’aumento dei servizi digitali offerti da banche, broker, piattaforme di investimento e operatori fintech. Ecco cosa può fare l’AI negli investimenti, dove può essere utile, quali rischi porta con sé e come cambia il ruolo del consulente finanziario.

Cosa significa usare l’AI per investire

L’AI applicata agli investimenti può avere funzioni molto diverse.

Informativa : l’utente chiede spiegazioni su un concetto, su un prodotto o su un termine tecnico. In questo caso l’AI lavora come strumento di supporto alla comprensione.

: l’utente chiede spiegazioni su un concetto, su un prodotto o su un termine tecnico. In questo caso l’AI lavora come strumento di supporto alla comprensione. Analisi : il sistema può aiutare a confrontare i costi, i rendimenti passati, la composizione di un portafoglio, l’esposizione geografica o settoriale. Può anche riassumere documenti complessi come un KID, documentazione d’offerta o report di mercato.

: il sistema può aiutare a confrontare i costi, i rendimenti passati, la composizione di un portafoglio, l’esposizione geografica o settoriale. Può anche riassumere documenti complessi come un KID, documentazione d’offerta o report di mercato. Operativa (o quasi): alcune piattaforme propongono portafogli modello, suggeriscono modifiche, ribilanciano i portafogli o indicano linee di investimento. Parliamo soprattutto di robo-advisor e piattaforme di investimento digitale, non di chatbot generici.

Chi offre questi servizi

I servizi legati all’AI negli investimenti possono arrivare da soggetti molto diversi.

Ci sono banche, SIM, SGR e intermediari autorizzati che integrano strumenti digitali nei propri servizi di consulenza, gestione patrimoniale o assistenza al cliente. In questi casi l’AI può aiutare il consulente, automatizzare una parte dell’analisi, migliorare il servizio clienti o proporre portafogli sulla base del profilo dell’investitore.

Ci sono poi i robo-advisor, piattaforme digitali che raccolgono informazioni sull’utente tramite un questionario e propongono un portafoglio, spesso costruito con ETF o fondi. In alcuni casi il servizio include anche ribilanciamento automatico, monitoraggio del rischio e aggiornamento periodico della composizione.

Un’altra categoria è quella dei broker online e delle app di trading, che possono offrire strumenti di analisi, alert, segnali operativi o classifiche di strumenti finanziari.

Infine, ci sono i chatbot generalisti e le app pubbliche di AI, che non nascono necessariamente per la consulenza finanziaria, ma possono rispondere a domande sugli investimenti se interrogate dall’utente.

Come capire che tipo di servizio AI si ha davanti

Quando si usa uno strumento basato sull’AI per gli investimenti, il primo aspetto da considerare riguarda il livello di personalizzazione. Una risposta generica su che cosa sia un ETF o su come funzioni la diversificazione ha un peso diverso rispetto a una proposta costruita sui dati dell’utente. Più il servizio entra nella situazione personale, più diventa importante capire quali informazioni raccoglie e come le usa.

Un servizio serio, infatti, dovrebbe chiarire quali dati vengono presi in considerazione: dagli obiettivi alla durata dell’investimento, dall’esperienza finanziaria alla situazione reddituale e patrimoniale, dal bisogno di liquidità alla capacità di sopportare perdite, anche temporanee. Un questionario troppo breve o superficiale può produrre indicazioni molto deboli, perché rischia di ridurre il profilo dell’investitore a poche risposte standard.

È importante anche il modo in cui viene presentato il risultato. Una piattaforma può limitarsi a spiegare un concetto, oppure può indicare un portafoglio, un livello di rischio o una linea di investimento. In quest’ultimo caso bisogna guardare con attenzione alla trasparenza del processo: il servizio spiega perché propone quella soluzione? Mostra i costi? Indica i rischi principali? Chiarisce se la proposta deriva da regole prestabilite, da algoritmi o dall’intervento di un consulente?

Un altro elemento riguarda l’aggiornamento dei dati. Mercati, tassi, costi dei prodotti e condizioni economiche cambiano nel tempo e uno strumento utile dovrebbe basarsi su informazioni aggiornate e distinguere tra dati storici, scenari ipotetici e indicazioni operative. I rendimenti passati, per esempio, possono aiutare a leggere il comportamento di uno strumento, ma non sono sufficienti a prevedere il rendimento futuro.

Bisogna poi capire se l’AI lavora da sola o dentro un servizio controllato da persone e procedure. In alcuni casi l’algoritmo prepara analisi o proposte che vengono integrate in un percorso seguito da un intermediario autorizzato. In altri casi l’utente riceve una risposta automatica senza un controllo umano evidente. Questa differenza ha degli effetti sulle tutele, sulle responsabilità e sulla possibilità di chiedere spiegazioni.

Il passaggio più delicato resta quello tra informazione e raccomandazione. Quando l’AI aiuta a capire un documento, il rischio principale è ricevere una spiegazione incompleta o imprecisa. Quando invece suggerisce come investire, il possibile impatto sul patrimonio diventa molto più alto. Per questo ogni indicazione generata da un sistema automatico va necessariamente considerata insieme ai documenti ufficiali del prodotto, ai costi, ai rischi e alle regole del servizio che la propone.

Tabella riepilogativa per valutare un servizio AI di consulenza finanziaria

COSA VERIFICARE SEGNALE POSITIVO SEGNALE DI ATTENZIONE Tipo di risposta Il servizio distingue tra spiegazione generale, analisi e proposta d’investimento Presenta una risposta generica come se fosse adatta a ogni investitore Informazioni richieste Prima di proporre qualcosa, raccoglie dati su obiettivi, tempi, patrimonio, reddito e rischio sopportabile Chiede poche informazioni e arriva subito a una soluzione Qualità del questionario Le domande aiutano a capire realmente il profilo, l’esperienza e i bisogni dell’utente Le risposte sono troppo schematiche e portano a profili standardizzati Spiegazione della proposta Vengono chiariti i motivi della scelta, i prodotti usati e il livello di rischio Il risultato viene presentato senza spiegare perché sia stato suggerito Costi Le spese sono visibili e comprensibili prima dell’adesione I costi compaiono solo in documenti secondari o sono difficili da confrontare Dati usati Il servizio indica se usa dati aggiornati, dati storici o scenari ipotetici Mescola passato, previsioni e simulazioni senza chiarire la differenza Presenza di controllo umano L’AI è inserita in un servizio seguito da un intermediario, un consulente o procedure di verifica L’utente riceve indicazioni automatiche senza sapere se qualcuno le controlla Soggetto che offre il servizio È chiaro chi gestisce la piattaforma e quale autorizzazione possiede Il servizio non chiarisce se opera dentro regole finanziarie vigilate Responsabilità Sono indicati assistenza, reclami, documenti contrattuali e limiti del servizio In caso di errore o scelta inadatta, non è chiaro a chi rivolgersi Documenti ufficiali Le indicazioni dell’AI rimandano al KID, ai prospetti, alle condizioni e alle informazioni sul prodotto La decisione sembra basarsi solo sulla risposta automatica della piattaforma

Il valore dell’AI negli investimenti emerge soprattutto nella fase che precede la decisione. Molti prodotti finanziari sono accompagnati da documenti lunghi, sigle, scenari e costi non sempre immediati da interpretare. Uno strumento digitale può aiutare a mettere ordine tra queste informazioni, rendendo più facile capire che cosa contiene un prodotto, quali rischi presenta e quali spese possono incidere sul rendimento finale.

Questo supporto può essere utile anche nel rapporto con il consulente. Arrivare a un incontro dopo aver già chiarito alcuni termini, letto una sintesi dei documenti o individuato i punti meno comprensibili permette di fare domande più precise. L’AI, in questo senso, può diventare uno strumento di preparazione: invece di decidere al posto dell’investitore, lo aiuta a leggere meglio ciò che gli viene proposto, preparandolo alla fase successiva.

Nei servizi automatizzati, poi, il vantaggio può riguardare anche l’accessibilità. Alcune piattaforme digitali hanno soglie di ingresso più basse e costi più contenuti rispetto a forme di consulenza tradizionale. Per patrimoni ridotti o per chi vuole iniziare con strumenti semplici, questo può rappresentare un primo livello di supporto.

Il beneficio maggiore resta però legato all’uso corretto dello strumento. L’AI può aiutare a comprendere, confrontare e controllare meglio alcune informazioni, ma il suo valore diminuisce quando viene usata come scorciatoia per comprare o vendere senza fare nessuna verifica.

I rischi principali

Il rischio più evidente riguarda l’affidabilità delle risposte. I sistemi di AI generativa possono produrre testi convincenti anche quando partono da informazioni incomplete, non aggiornate o sbagliate. Nel campo degli investimenti questo aspetto pesa tanto, perché una spiegazione formulata bene può sembrare corretta anche quando trascura elementi molto importanti, come i costi, i rischi, i vincoli di uscita o le caratteristiche del prodotto.

A questo si aggiunge il problema della fiducia eccessiva. Un linguaggio sicuro, ordinato e ricco di termini tecnici può dare l’impressione di trovarsi davanti a una valutazione solida. In realtà, l’AI può non conoscere affatto elementi decisivi della situazione dell’investitore, come reddito, debiti, patrimonio, obiettivi familiari, fiscalità, pensione, spese previste e reale capacità di sopportare perdite.

Un altro punto delicato riguarda i dati personali. Per ottenere indicazioni più vicine alla propria situazione, l’utente può essere portato a inserire informazioni sensibili, come lo stipendio percepito, la banca utilizzata, la composizione del portafoglio, l’eventuale situazione debitoria, l’età o la situazione familiare. Con strumenti pubblici, o con servizi che non spiegano chiaramente come vengono trattati i dati, questa pratica può esporre informazioni private.

La prudenza deve aumentare quando l’AI viene presentata come fonte di segnali operativi, previsioni sui titoli o strategie capaci di generare rendimenti elevati. I mercati restano difficili da prevedere e nessun sistema può garantire risultati rapidi o sicuri. Quando un servizio promette di battere il mercato con facilità, indica occasioni imperdibili o spinge a comprare e vendere spesso, il rischio serio è quello di ricevere un’indicazione sbagliata, di trovarsi davanti a messaggi fuorvianti o a vere truffe.

AI pubblica e consulenza regolamentata: la differenza da capire

Una cosa è ricevere una risposta da uno strumento pubblico di AI, un’altra è ottenere una raccomandazione da un soggetto autorizzato a prestare consulenza in materia di investimenti.

Nel secondo caso esistono regole precise. L’intermediario deve raccogliere informazioni sul cliente, valutare se gli strumenti sono adeguati o appropriati, gestire eventuali conflitti di interesse, fornire documentazione e rispettare obblighi di comportamento. La proposta, quindi, entra in un perimetro regolamentato.

La normativa di riferimento è soprattutto la disciplina MiFID II, cioè la Direttiva 2014/65/UE, recepita in Italia nel quadro del TUF e della regolamentazione Consob sugli intermediari. In particolare, l’articolo 25 della MiFID II disciplina la valutazione di adeguatezza e appropriatezza dei servizi e degli strumenti finanziari. Il Regolamento delegato UE 2017/565 completa poi la disciplina con obblighi operativi per gli intermediari, tra cui l’informativa ai clienti, le informazioni sulla natura della consulenza prestata, la trasparenza su costi e oneri, la gestione dei conflitti di interesse e le modalità applicative delle valutazioni di adeguatezza e appropriatezza.

Per questo è importante capire che tipo di risposta si sta ricevendo: una spiegazione generale, una raccomandazione personalizzata o una gestione del portafoglio. Più la risposta si avvicina a una decisione di investimento, più diventa necessario verificare chi offre il servizio, quali regole applica e chi si assume la responsabilità dell’indicazione.

Come cambia il consulente finanziario al tempo dell’AI

Con la diffusione dell’AI, alcune attività possono diventare più rapide: la raccolta dei dati, la sintesi dei documenti, l’analisi del portafoglio, il confronto tra prodotti e la preparazione di simulazioni sono passaggi importanti, ma spesso ripetitivi, sui quali gli strumenti digitali possono offrire un supporto utile.

Il ruolo del consulente, quindi, tende a spostarsi sulla lettura delle informazioni e sul loro collegamento con la situazione reale del cliente. Davanti a molti dati, bisogna capire quali sono i dati più importanti, quali rischi sono compatibili con gli obiettivi fissati e quali scelte possono risultare valide nel tempo.

Resta poi una parte molto difficile da automatizzare: il comportamento dell’investitore. Nei momenti di paura o di euforia, le decisioni possono diventare impulsive. Vendere dopo un forte calo, inseguire un settore salito molto, concentrarsi solo sul rendimento promesso o sottovalutare costi e rischi sono errori frequenti. Una persona può aiutare a riportare la decisione dentro un percorso più ordinato, legato agli obiettivi, ai tempi e alla capacità di sopportare oscillazioni.

Il consulente mantiene un ruolo ancora più importante quando la situazione finanziaria è articolata. Elementi come la pensione, la fiscalità, i passaggi generazionali, la protezione del patrimonio, gli investimenti già esistenti, la detenzione di immobili, la presenza di debiti, le esigenze familiari o eventuali redditi instabili richiedono una valutazione più ampia. In questi casi l’AI può comunque aiutare a leggere alcuni dati, ma la decisione finale richiede una visione d’insieme.

Come usare l’AI al posto del consulente finanziario

L’AI può essere utile se viene usata come primo livello di supporto. Può spiegare un prodotto, aiutare a leggere un documento, preparare domande da fare al consulente, confrontare costi o chiarire termini tecnici.

Diventa più rischiosa quando viene usata per scegliere direttamente cosa comprare o vendere, soprattutto se la risposta arriva da uno strumento pubblico e non da un servizio regolamentato. Prima di seguire qualsiasi indicazione, bisogna verificare le fonti, controllare i documenti ufficiali del prodotto, capire i costi e valutare l’orizzonte temporale.

Una regola pratica è distinguere tra tre usi.

Usare l’AI per capire è utile.

Usarla per confrontare può essere utile, se i dati sono verificati.

Usarla per decidere al posto dell’investitore o del consulente richiede molta prudenza.

Insomma, l’uso dell’AI al posto del consulente finanziario è utile quando aumenta la comprensione dell’investitore. Serve a capire meglio un prodotto, a mettere in ordine le informazioni, a individuare costi e rischi, a preparare un confronto o arrivare più consapevoli davanti a un consulente.

L’AI può rendere più semplice l’accesso alle informazioni, ma negli investimenti la parte più delicata arriva dopo la risposta. Bisogna capire chi trasforma quelle informazioni in una scelta: l’utente, un intermediario autorizzato, un consulente, una piattaforma automatizzata o un algoritmo di cui non si conoscono bene criteri e limiti.

Per questo il tema non riguarda solo la qualità della tecnologia, ma anche la tracciabilità della decisione. Una proposta d’investimento dovrebbe poter essere spiegata: perché quel prodotto, perché quel livello di rischio, perché quella durata, perché quei costi, perché quella quota di azioni o obbligazioni.

Il modo più prudente di usare l’intelligenza artificiale è quindi considerarla uno strumento di lettura e verifica e non la fase finale del processo. Può aiutare a individuare domande che altrimenti non verrebbero poste, a far emergere costi poco visibili, a confrontare scenari e a capire meglio il linguaggio dei documenti. La scelta di investire, però, richiede sempre un passaggio in più: sapere quali informazioni sono state usate, chi le ha controllate e quale responsabilità esiste se la proposta si rivela inadatta.