Milano 12:27
51.736 -2,00%
Nasdaq 22-lug
28.998 0,00%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 12:27
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Francoforte 12:27
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In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9299 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,9299 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
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