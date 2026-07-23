Milano
16:17
51.545
-2,36%
Nasdaq
16:17
28.548
-1,55%
Dow Jones
16:17
51.748
-0,90%
Londra
16:17
10.656
-0,57%
Francoforte
16:17
24.852
-1,21%
Giovedì 23 Luglio 2026, ore 16.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 61,89 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 61,89 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Energia
,
In breve
,
Finanza
23 luglio 2026 - 15.40
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 61,89 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 41,07 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 59,77 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 50,32 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 59,76 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Argomenti trattati
Amsterdam
(38)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
-1,05%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 43,55 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 51,03 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 43,48 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 59,9 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 50,51 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 43,27 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Guide
Mercato dei cambi: come operare sul Forex
Il mercato dei cambi determina ogni giorno quanto vale una valuta rispetto a un’altra e, di conseguenza, influenza i prezzi, gli investimenti, gli scambi commerciali e perfino il costo della vita.
leggi tutto