Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 23/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

Seduta difficile quella del 23 luglio per il FTSE Mid Cap, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 61.039.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 60.592. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 61.932. Il peggioramento del FTSE Mid Cap è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 60.145.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)