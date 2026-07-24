Milano
11:53
51.731
+0,81%
Nasdaq
23-lug
28.455
0,00%
Dow Jones
23-lug
51.712
-0,97%
Londra
11:53
10.678
+0,37%
Francoforte
11:53
25.001
+0,96%
Venerdì 24 Luglio 2026, ore 12.10
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8551 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8551 sterline alle 11:30
In breve
,
Finanza
24 luglio 2026 - 11.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 0,8551 sulla sterlina inglese alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,85 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,852 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8526 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8522 sterline alle 19:30
Titoli e Indici
Eur/Gbp
+0,09%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,8523 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8536 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8467 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8498 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8518 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8544 sterline alle 19:30
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto