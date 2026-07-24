GOLD del 23/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
Giornata da dimenticare per il metallo giallo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,98% sui valori precedenti.
Il grafico attuale dell'oro evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 3.993,2. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 4.117,5. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 3.937,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)